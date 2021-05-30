Агуэро прилетел в Барселону
Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро прилетел в Барселону, чтобы завершить переход в одноименный клуб, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
По сведениям источника, в ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, то Агуэро подпишет с "Барселоной" двухлетний контракт. Аргентинец достанется каталонцам бесплатно, так как его контракт с "Манчестер Сити" истекает в конце июня.
В минувшем сезоне 32-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" 19 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
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|Команда
|М
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|27
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|27
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18