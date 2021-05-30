Агуэро прилетел в Барселону

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Агуэро прилетел в Барселону

Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро прилетел в Барселону, чтобы завершить переход в одноименный клуб, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По сведениям источника, в ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, то Агуэро подпишет с "Барселоной" двухлетний контракт. Аргентинец достанется каталонцам бесплатно, так как его контракт с "Манчестер Сити" истекает в конце июня.

В минувшем сезоне 32-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" 19 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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