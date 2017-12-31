Форвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро принял решение по своему будущему, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 29-летний нападающий следующим своим клубом определил аргентинский "Индепендьенте", воспитанником которого он является. Однако, когда состоится возвращение на родину футболиста, пока остается неизвестным.

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" сыграет против "Кристал Пэлас". | soccernews.ru