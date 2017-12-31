Агуэро принял решение по своему будущему

Теги манчестер ситисерхио агуэроиндепендьенте

Агуэро принял решение по своему будущемуФорвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро принял решение по своему будущему, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 29-летний нападающий следующим своим клубом определил аргентинский "Индепендьенте", воспитанником которого он является. Однако, когда состоится возвращение на родину футболиста, пока остается неизвестным.

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" сыграет против "Кристал Пэлас". | soccernews.ru

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