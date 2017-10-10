Агуэро приступил к легким тренировкам

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист с сегодняшнего дня приступил к легким тренировкам. Ожидается, что форвард пропустит около полутора месяцев и может вернуться в строй в конце ноября.

Напомним, что 29-летний Агуэро получил перелом ребра в результате в автомобильной аварии, в которой он был пассажиром такси.

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