Агуэро признался, что боится выходить на поле до окончания пандемии коронавируса

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Агуэро признался, что боится выходить на поле до окончания пандемии коронавируса

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро сказал, что большинство игроков бояться мысли о том, что нужно будет вернуться на поле до окончания пандемии коронавируса.

"Большинство игроков боятся, потому что у них есть дети и семьи. Я тоже боюсь, но я не собираюсь ни с кем контактировать. Я дома и единственный человек, которого я мог заразить, - это моя девушка", - рассказал Агуэро в интервью El Chiringuito.

Напомним, из-за пандемии коронавируса отменены почти все спортивные мероприятия. Covid-19 во всем мире заражены более 3 миллионов человек.

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