Агуэро признался, что жалеет о покупке Lamborghini
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро жалеет о приобретении автомобиля Lamborghini Aventador стоимостью около 400 тысяч евро.
"Чертовски глупая покупка. За шесть лет успел проехать на Lamborghini где-то 1 200 км. Можно сказать, что я ей и не пользовался.
Два года не мог понять, зачем я вообще ее купил. 400 тысяч евро стоят в гараже и обрастают паутиной", – сказал Агуэро в передаче Santo Sabado.
В текущем сезоне 32-летний аргентинец провел 9 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах и забил 2 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18