Агуэро признался, что жалеет о покупке Lamborghini

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро жалеет о приобретении автомобиля Lamborghini Aventador стоимостью около 400 тысяч евро.

"Чертовски глупая покупка. За шесть лет успел проехать на Lamborghini где-то 1 200 км. Можно сказать, что я ей и не пользовался.