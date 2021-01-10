Агуэро признался, что жалеет о покупке Lamborghini

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Агуэро признался, что жалеет о покупке LamborghiniНападающий "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро жалеет о приобретении автомобиля Lamborghini Aventador стоимостью около 400 тысяч евро.

"Чертовски глупая покупка. За шесть лет успел проехать на Lamborghini где-то 1 200 км. Можно сказать, что я ей и не пользовался.

Два года не мог понять, зачем я вообще ее купил. 400 тысяч евро стоят в гараже и обрастают паутиной", – сказал Агуэро в передаче Santo Sabado.

В текущем сезоне 32-летний аргентинец провел 9 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах и забил 2 гола.

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