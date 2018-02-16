Агуэро признан лучшим футболистом АПЛ в январе

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Агуэро признан лучшим футболистом АПЛ в январе

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро стал лучшим футболистом января в Премьер-лиге, сообщает официальный сайт АПЛ.

В январе аргентинец забил пять голов в четырех поединках.

В этом сезоне 29-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" 33 матча и забил 29 голов.

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