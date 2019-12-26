Агуэро признан лучшим игроком десятилетия в АПЛ

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Агуэро признан лучшим игроком десятилетия в АПЛ

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро признан лучшим игроком десятилетия в английской Премьер-лиге по версии ВВС.

Агуэро занял первое место по результатам голосования, набрав 26 процентов голосов. Второе место занял полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер (12%). Совсем немного от него отстали нападающий "Лестера" Джейми Варди (11%), а также бывший форвард "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Уэйн Руни (10%).

31-летний Агуэро перешел в "Манчестер Сити" летом 2011 года. Всего он провел за "горожан" 355 матчей во всех турнирах, в которых забил 244 гола и отдал 71 результативную передачу.

Самым запоминающимся событием в Премьер-лиге с 2010 по 2019 годы стало чемпионство "Лестера" в 2016 году. За данное событие было отдано 38 процентов голосов. Второе место занял "золотой гол" Серхио Агуэро (29%) в ворота "Куинз Парк Рейнджерс" в 2012 году.

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