Агуэро признан лучшим игроком десятилетия в АПЛ
Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро признан лучшим игроком десятилетия в английской Премьер-лиге по версии ВВС.
Агуэро занял первое место по результатам голосования, набрав 26 процентов голосов. Второе место занял полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер (12%). Совсем немного от него отстали нападающий "Лестера" Джейми Варди (11%), а также бывший форвард "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Уэйн Руни (10%).
31-летний Агуэро перешел в "Манчестер Сити" летом 2011 года. Всего он провел за "горожан" 355 матчей во всех турнирах, в которых забил 244 гола и отдал 71 результативную передачу.
Самым запоминающимся событием в Премьер-лиге с 2010 по 2019 годы стало чемпионство "Лестера" в 2016 году. За данное событие было отдано 38 процентов голосов. Второе место занял "золотой гол" Серхио Агуэро (29%) в ворота "Куинз Парк Рейнджерс" в 2012 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12