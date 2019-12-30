Агуэро прокомментировал победный матч "Манчестер Сити"
Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро прокомментировал победный матч 20-го тура АПЛ с "Шеффилд Юнайтед" (2:0).
В этой встрече футболист отметился голом
"Сегодня мы были обязаны победить. Мы рады, что взяли 3 очка. Я играю с отличными футболистами, именно поэтому мне легко даются голы.
Мы усердно работаем на тренировках, Пеп всегда делает так, чтобы мы были сконцентрированы на матче.
Догнать "Ливерпуль" будет очень непросто. Мы должны сосредоточиться на победах и путевки на следующий сезон ЛЧ", - сказал Агуэро.
После 20 туров АПЛ "Сити" занимает 3 место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|20
|42
|3
|Манчестер Сити
|19
|38
|4
|Челси
|20
|35
|5
|Манчестер Юнайтед
|20
|31
|6
|Тоттенхэм
|20
|30
|7
|Вулверхэмптон
|19
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|9
|Кристал Пэлас
|20
|27
|10
|Эвертон
|20
|25
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|25
|12
|Арсенал Лондон
|20
|24
|13
|Бернли
|20
|24
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|20
|23
|15
|Саутгемптон
|20
|22
|16
|Борнмут
|20
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|19
|18
|Астон Вилла
|20
|18
|19
|Уотфорд
|20
|16
|20
|Норвич Сити
|20
|13