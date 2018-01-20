Агуэро прокомментировал победу над "Ньюкаслом"

Теги манчестер ситисерхио агуэроньюкасл юнайтед

Агуэро прокомментировал победу над "Ньюкаслом"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро подвел итоги матча против "Ньюкасла" (3:1).

"Мы довольны этой победой. Нам она была очень нужна после поражения от "Ливерпуля". Сезон еще не окончен, мы еще ничего не выиграли. Необходимо продолжать работать от матча к матчу" - приводит слова Агуэро ВВС.

Отметим, что в этой игре Агуэро отметился хет-триком.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Сити" - "Ньюкасл". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Барселона" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"

"Барселона" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 23 21
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов