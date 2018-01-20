Агуэро прокомментировал победу над "Ньюкаслом"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро подвел итоги матча против "Ньюкасла" (3:1).

"Мы довольны этой победой. Нам она была очень нужна после поражения от "Ливерпуля". Сезон еще не окончен, мы еще ничего не выиграли. Необходимо продолжать работать от матча к матчу" - приводит слова Агуэро ВВС.

Отметим, что в этой игре Агуэро отметился хет-триком.

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