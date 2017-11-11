Агуэро прокомментировал победу над сборной России

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Агуэро прокомментировал победу над сборной России

Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился эмоциями после товарищеского матча против национальной команды России, в котором он забил единственный гол.

"Я счастлив. Мы хорошо сыграли и добились победы" - цитирует Агуэро официальный твиттер "альбиселесте".

Не пропустите видеообзор матча Россия - Аргентина. | http://soccernews.ru

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