Агуэро прокомментировал свое будущее в "Манчестер Сити"

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Агуэро прокомментировал свое будущее в "Манчестер Сити"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рассказал о своем будущем в клубе.

"Мое соглашение остается в силе до 2020 года. Правда в том, что я рассчитываю следовать условиям контракта и постараюсь показывать свою лучшую игру до самого конца сезона. А там посмотрим, что меня ждет.

Хочу ли я остаться? Да, хочу. Вообще я планирую не менять клубы. Я счастлив здесь, но, как и говорил, последнее слово остается за клубом, только ему решать. Я буду уважать любое решение" - приводит слова Агуэро Goal.com.

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