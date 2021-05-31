Агуэро прокомментировал свой переход в "Барселону"

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Агуэро прокомментировал свой переход в "Барселону"Фото: твиттер "Барселоны"

Новичок "Барселоны" Серхио Агуэро высказался о своем переходе в каталонский клуб.

"Барселона" - лучший клуб в мире, поэтому, я думаю, что принял верное решение. Надеюсь, что смогу помочь команде. Разумеется, переход сюда - это шаг вперед для моей карьеры. Я безумно счастлив. Надеюсь, что помогу команде завоевывать трофеи. Самое главное - я хочу играть, помогать этому составу. Если команда будет добиваться успехов, я буду счастлив.

Я постараюсь сделать все, чтобы к концу следующего сезона мы подошли с трофеями. Я буду отдавать все силы. Надеюсь, фанаты получат удовольствие, наблюдая за моей игрой. Я готов изменить свой стиль игры ради "Барсы". Надеюсь, помогу команде своим опытом", - приводит слова Агуэро твиттер клуба.

Напомним, что Агуэро перешел в "Барсу" в качестве свободного агента.

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