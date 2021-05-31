Агуэро прокомментировал свой переход в "Барселону"
Фото: твиттер "Барселоны"
Новичок "Барселоны" Серхио Агуэро высказался о своем переходе в каталонский клуб.
"Барселона" - лучший клуб в мире, поэтому, я думаю, что принял верное решение. Надеюсь, что смогу помочь команде. Разумеется, переход сюда - это шаг вперед для моей карьеры. Я безумно счастлив. Надеюсь, что помогу команде завоевывать трофеи. Самое главное - я хочу играть, помогать этому составу. Если команда будет добиваться успехов, я буду счастлив.
Я постараюсь сделать все, чтобы к концу следующего сезона мы подошли с трофеями. Я буду отдавать все силы. Надеюсь, фанаты получат удовольствие, наблюдая за моей игрой. Я готов изменить свой стиль игры ради "Барсы". Надеюсь, помогу команде своим опытом", - приводит слова Агуэро твиттер клуба.
Напомним, что Агуэро перешел в "Барсу" в качестве свободного агента.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14