Агуэро прокомментировал удаление Месси в матче за третье место в Кубке Америки

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Агуэро прокомментировал удаление Месси в матче за третье место в Кубке Америки

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что думает об удалении капитана команды Лионеля Месси в матче за 3-е место в Кубке Америки с Чили (2:1). Об этом сообщает TyC Sports.

"Мы просто протестовали и смотрели друг на друга. Месси чувствует себя странно с момента матча с Бразилией. Он не понимает, что происходит в турнире", - сказал Агуэро.

Напомним, на 37-й минуте матча Месси сцепился с полузащитником соперника Гари Меделем. После ссоры обоих футболистов удалили с поля. Таким образом, аргентинец пропустил большую часть матча. Эта красная карточка стала второй в карьере футболиста и первой с 2005 года.

Ранее стало известно, что Месси не вышел на церемонию награждения Аргентины бронзовыми медалями.

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