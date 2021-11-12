Агуэро прокомментировал возможное завершение карьеры

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Агуэро прокомментировал возможное завершение карьерыФото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Барселоны" Серхио Агуэро прокомментировал слухи о возможно завершении игровой карьеры из-за проблем с сердцем.

Ранее сообщалось, что нападающий пропустит как минимум три месяца из-за аритмии. После этого сообщалось, что он может завершить карьеру, так как по результатам углубленного обследования было выявлено, что его аритмия не доброкачественная.

"Учитывая слухи, спешу заверить, что я выполняю указания докторов клуба, прохожу обследования и тесты, получаю лечение и вижу улучшения. Всегда сохраняю позитивное настроение", — написал Агуэро в твиттере.

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