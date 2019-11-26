Агуэро пропустит манкунианское дерби

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не поможет своей команде в матче 16-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

По информации Manchester Evening News, аргентинец не успеет восстановиться к дерби после травмы, полученной в недавней игре с "Челси".

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "МЮ" состоится 7 декабря на "Этихад Стэдиум".

В текущем сезоне Агуэро сыграл за "горожан" 16 матчей, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Гвардиола рассказал о состоянии своих футболистов. | http://soccernews.ru