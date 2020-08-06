Агуэро пропустит матч с "Реалом"

Медицинскому штабу "Манчестер Сити" не удалось поставить на ноги форварда Серхио Агуэро к ответному матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

По информации The Times, звёздный аргентинец пропустит указанную игру, поскольку продолжает восстанавливаться после операции на мениске.

Напомним, что матч "Сити" - "Реал" состоится в пятницу, 7 августа, в 22:00 по московскому времени. Первая встреча на "Сантьяго Бернабеу" завершилась победой "горожан" со счётом 2:1.

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