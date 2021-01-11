Агуэро пропустит не менее трёх матчей "Манчестер Сити" из-за карантина

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро находится на самоизоляции из-за контакта с человеком, заражённым коронавирусом.

По информации Sky Sports, из-за риска заболевания COVID-19 аргентинца отправили на 10-дневный карантин.

В связи с этим 32-летний футболист не сыграет с "Брайтоном" и "Кристал Пэлас" в рамках АПЛ. Матч Кубка Англии против "Бирмингема" он уже пропустил.

В текущем сезоне Агуэро забил 2 гола в 9 встречах.

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