Агуэро пропустит около двух недель

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Агуэро пропустит около двух недель
Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро выбыл из строя из-за травмы.

"На вчерашней тренировке я почувствовал боль в левом колене. Врачи говорят, что я пропущу около двух недель. Мне нужно полностью восстановиться", – написал форвард в своем твиттере.

В этом сезоне 29-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" 36 матчей во всех турнирах и забил 30 голов.

Не пропустите: Летом "Манчестер Сити" может потратить 200 миллионов евро на нового форварда. | http://soccernews.ru

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