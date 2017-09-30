Агуэро пропустит от двух до четырёх недель

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Агуэро пропустит от двух до четырёх недель

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро восстановится после перелома ребра быстрее, чем ожидалось ранее.

Как сообщает Sky Sports, 29-летний аргентинец пробудет в лазарете от двух до четырёх недель.

В этом сезоне Агуэро сыграл за "Манчестер Сити" 8 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи. | http://soccernews.ru

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