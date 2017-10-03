Агуэро пропустит шесть недель

Нападающий сборной Аргентины и "Манчестер Сити" Серхио Агуэро вне игры на полтора месяца.

Об этом сообщил врач "альбиселесте". Таким образом, игрок не поможет своей сборной в ключевых матчах отборочного цикла ЧМ-2018. Аргентинцам предстоят поединки против команд Перу и Эквадора. Ближайшие же соперники "Манчестер Сити" в АПЛ: "Сток Сити", "Бернли" и "Вест Бромвич".

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