Агуэро прошел необычный курс лечения

Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Серхио Агуэро прошел курс лечения стволовыми клетками, чтобы восстановить хрящ коленного сустава, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист таким образом намерен добиться регенерации хряща, что позволит ему меньше страдать от повреждения колена.

Напомним, что 33-летний Агуэро перешел в "Барселону" в летнее трансферное окно из "Манчестер Сити" на правах свободного агента. Футболист подписал с каталонским клубом двухлетний контракт.

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