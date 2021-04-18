Агуэро просит у нового клуба слишком большую зарплату

Теги серхио агуэроманчестер сититрансферы

Агуэро просит у нового клуба слишком большую зарплатуФото: Твиттер @aguerosergiokun 
Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро продолжает искать для себя новый клуб. Представители футболиста провели ряд переговоров с клубами, которые готовы предложить аргентинцу контракт, сообщает Todo Fichajes. 

Однако, по информации источника, всех смущают завышенные требования аргентинца по зарплате.

Как сообщалось ранее, 32-летний нападающий по окончании текущего сезона станет свободным агентом и покинет "горожан". На игрока претендуют "Барселона", "Ювентус" и ПСЖ.

За время выступления за "Сити" Агуэро стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, трехкратным обладателем Суперкубка Англии и пять раз выиграл Кубок английской лиги.

Читать также: Агуэро огласил "Барселоне" требования по зарплате | http://soccernews.ru
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