Агуэро рассказал, что боится играть в футбол

Фото: инстаграм Агуэро\Автор неизвестен

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал о своем нынешнем состоянии.

"Если у меня учащается сердцебиение, то врачи об этом знают. У меня вставлен чип в грудь. На днях я бегал по беговой дорожке, играл в футбол и теннис для себя, после чего я начинал задыхаться.

Иногда я задаюсь вопросом, смогу ли когда-нибудь снова играть. Я хочу, но мне страшно", - сказал аргентинец.

Напомним, что Агуэро был вынужден завершить карьеру в нынешнем сезоне из-за проблем с сердцем.

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