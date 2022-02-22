Агуэро рассказал, что боится играть в футбол
Фото: инстаграм Агуэро\Автор неизвестен
Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал о своем нынешнем состоянии.
"Если у меня учащается сердцебиение, то врачи об этом знают. У меня вставлен чип в грудь. На днях я бегал по беговой дорожке, играл в футбол и теннис для себя, после чего я начинал задыхаться.
Иногда я задаюсь вопросом, смогу ли когда-нибудь снова играть. Я хочу, но мне страшно", - сказал аргентинец.
Напомним, что Агуэро был вынужден завершить карьеру в нынешнем сезоне из-за проблем с сердцем.
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|3
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|Челси
|27
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
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|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18