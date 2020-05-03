Агуэро рассказал, какой диеты он придерживается, чтобы сохранять форму

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Агуэро рассказал, какой диеты он придерживается, чтобы сохранять форму
Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рассказал, что он поддерживает спортивную форму благодаря отказу от барбекю и стейков.

"С 2013 по 2016 годы мне не удавалось найти баланс в питании, но затем мне посчастливилось познакомиться с итальянским диетологом, который помог мне. Я ел много мяса и он предложил мне снизить его употребление до одного раза в неделю. Я расстроился, но последовал его совету. В футболе ты ощущаешь разницу, даже если прибавил всего на полкило", - приводит слова Агуэро The Daily Mail.

В нынешнем сезоне 31-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" 30 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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