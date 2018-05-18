Агуэро рассказал о давних проблемах с коленом

Теги манчестер ситисерхио агуэро

Агуэро рассказал о давних проблемах с коленом

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рассказал о давних проблемах со своим коленом.

"Я прикладывал усилия, чтобы сыграть с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов. Но потом стало ясно - если мне не сделают операцию, есть риск пропустить Чемпионат Мира. Спустя пять лет моё колено как новое. У меня всё время были с ним проблемы, но теперь я чувствую себя иначе. Спокойно его сгибаю, для меня это большое облегчение" - цитирует 29-летнего аргентинца Goal.com.

В минувшем сезоне Агуэро сыграл за "Манчестер Сити" 39 матчей, забил 30 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: Агуэро высказался о возможном трансфере Месси в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В прощальном матче Буффона "Ювентус" обыграл "Верону"

В прощальном матче Буффона "Ювентус" обыграл "Верону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов