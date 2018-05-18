Агуэро рассказал о давних проблемах с коленом

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рассказал о давних проблемах со своим коленом.

"Я прикладывал усилия, чтобы сыграть с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов. Но потом стало ясно - если мне не сделают операцию, есть риск пропустить Чемпионат Мира. Спустя пять лет моё колено как новое. У меня всё время были с ним проблемы, но теперь я чувствую себя иначе. Спокойно его сгибаю, для меня это большое облегчение" - цитирует 29-летнего аргентинца Goal.com.

В минувшем сезоне Агуэро сыграл за "Манчестер Сити" 39 матчей, забил 30 голов и сделал 7 ассистов.

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