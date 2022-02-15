Агуэро рассказал о несостоявшемся переходе в "Баварию"

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Агуэро рассказал о несостоявшемся переходе в "Баварию"

Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что много лет назад он мог перейти в мюнхенскую "Баварию".

"Представители "Баварии" приехали, чтобы посмотреть за моей игрой во время матча "Индепендьенте" — "Эстудиантес". Но я сыграл отвратительно, поэтому они решили купили Хосе Сосу", - написал Агуэро в своем твиттере.

В итоге Агуэро через некоторое время перешел в мадридский "Атлетико". Напомним, что несколько месяцев назад 33-летний аргентинец вынужден был завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

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