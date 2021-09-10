Агуэро рассказал о своём восстановлении после травмы
Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро поделился оптимистическим прогнозом касательно своего возвращения в строй.
Ранее сообщалось, что футболист выбыл до ноября из-за травмы голеностопа.
"Всё прекрасно, прогресс есть. Пока не могу назвать дату своего возвращения, но надеюсь, что сроки восстановления сократятся на несколько недель", - цитирует аргентинца RAC1.
Агуэро перешёл в "Барсу" минувшим летом из "Манчестер Сити" на правах свободного агента, заключив соглашение на два года.
Не пропустите: Агуэро заявил, что не хотел уходить из "Барселоны". | http://soccernews.ru
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|Валенсия
|20
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|Гранада
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|Бетис
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|Леванте
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|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
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