Агуэро рассказал о своих мотивах при переходе в "Барселону"

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Агуэро рассказал о своих мотивах при переходе в "Барселону"

Фото: инстаграм Агуэро\Автор неизвестен

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал о своих мотивах при переходе в "Барселону" прошлым летом.

"Я не жалею, что не вернулся в "Индепендьенте". Я хотел завершить карьеру именно там, но понимал, что поиграть перед этим два года в "Барселоне" будет хорошим опытом.

Я не мог отказать. Я радовался, что перейду в "Барселону" и сыграю с Лео Месси. Это было не ради денег, очевидно.

Мы проиграли "Мадриду" (1:2), но я забил им. Могу рассказывать, что последний гол забил "Реалу", – сказал аргентинец для Radio 10.

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