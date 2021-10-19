Агуэро рассказал, почему он не взял 10-й номер в "Барселоне"

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Агуэро рассказал, почему он не взял 10-й номер в "Барселоне"

Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро рассказал, почему он решил отказаться от 10-го номера в каталонском клубе, который ранее принадлежал Лионелю Месси. Вместо этого Агуэро выбрал 19-й номер.

"Под 19-м номером я играл на молодежном чемпионате мира. Позднее я выбрал его и в национальной команде. А десятка лучше подходит Ансу Фати. Он молодой и талантливый футболист, который может помочь "Барселоне", - приводит слова Агуэро Football Espana.

Напомним, что 33-летний Агуэро перешел в "Барселону" в летнее трансферное окно из "Манчестер Сити" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за клуб один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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