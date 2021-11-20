Агуэро решил завершить карьеру
Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро принял решение о завершении карьеры из-за проблем с сердцем, сообщает журналист Жерар Морено в своем твиттере.
По сведениям источника, на следующей неделе аргентинец объявит об этом на специальной пресс-конференции.
Напомним, что несколько недель назад форвард схватился за сердце в матче чемпионата Испании и был немедленно заменен. После этого сообщалось, что футболисту предстоит пройти трехмесячный срок лечения.
33-летний Агуэро перешел в "Барселону" летом 2021 года из "Манчестер Сити" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за каталонский клуб пять матчей и забил один гол.
Не пропустите: Хави прокомментировал позиции "Барселоны" в Ла Лиге и ЛЧ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Унион" обыграл "Герту" и ворвался в топ-5 Бундеслиги
-
1
"Ливерпуль" уничтожил "Арсенал" в матче АПЛ
-
Сульшер отреагировал на разгром "МЮ" в матче с "Уотфордом"
-
"Ювентус" победила "Лацио" в Серии А
-
Федун встретился с потенциальным новым тренером "Спартака"
-
"Спартак" не выиграл в седьмом матче подряд
-
Моуринью отреагировал на назначение Шевченко в "Дженоа"
-
1
Роналду забил один гол в семи последних матчах АПЛ
-
"Краснодар" обыграл "Спартак" в матче РПЛ
-
Месси принес ПСЖ победу в тяжелейшем матче с "Нантом"
-
2
Месси забил свой первый гол в Лиге 1
-
"Спартак" отреагировал на спорный эпизод с падением Ларссона в штрафной "Краснодара" (видео)
-
1
Агуэро решил завершить карьеру
-
"Севилья" спаслась от поражения в матче с "Алавесом" и возглавила Ла Лигу
-
"Шахтер" в концовке дожал "Рух" в матче УПЛ
-
"Уотфорд" разгромил "МЮ", Джеррард дебютировал с победы и другие результаты 12-го тура АПЛ
-
Мбаппе забил самый быстрый гол в карьере
-
Тренер "Локомотива" Гисдоль прокомментировал поражение от "Ахмата"
-
Дортмундская "Боруссия" одолела "Штутгарт" и другие результаты 12-го тура Бундеслиги
-
СМИ узнали, какие клубы РПЛ претендуют на Мхитаряна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14