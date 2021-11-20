Агуэро решил завершить карьеру

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Агуэро решил завершить карьеру

Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро принял решение о завершении карьеры из-за проблем с сердцем, сообщает журналист Жерар Морено в своем твиттере.

По сведениям источника, на следующей неделе аргентинец объявит об этом на специальной пресс-конференции.

Напомним, что несколько недель назад форвард схватился за сердце в матче чемпионата Испании и был немедленно заменен. После этого сообщалось, что футболисту предстоит пройти трехмесячный срок лечения.

33-летний Агуэро перешел в "Барселону" летом 2021 года из "Манчестер Сити" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за каталонский клуб пять матчей и забил один гол.

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