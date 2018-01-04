Агуэро: "Считаю, что у Кейна не было бы проблем в "Реале"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро прокомментировал возможный переход своего коллеги по амплуа из лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна в мадридский "Реал".

"Кейн в "Реале"? Я считаю, что у него не было бы там проблем", - приводит слова 29-летнего нападающего "горожан" El Larguero.

В нынешнем сезоне Кейн забил 24 мяча и сделал 3 результативные передачи в 25 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, о возможном уходе Кейна в "Реал" также высказался Почеттино. | soccernews.ru