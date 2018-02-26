Агуэро сделал прогноз на исход противостояния "Реала" и ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Форвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро сделал прогноз на исход противостояния мадридского "Реала" и французского ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

" Я думаю, что Мадрид пройдет дальше. Потому что у него есть преимущество в два мяча и потому что он всегда получает свой шанс забить гол, и если "Реал" забьет, все будет закончено. Мадрид имеет большой опыт выступлений в Лиге Чемпионов, поэтому спокойно пройдет дальше ", - цитирует 29-летнего нападающего sport.es.

Напомним, Агуэро похвалил Гвардиолу. | soccernews.ru