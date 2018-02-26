Агуэро сделал прогноз на исход противостояния "Реала" и ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Теги псжреал мадридсерхио агуэро

Агуэро сделал прогноз на исход противостояния "Реала" и ПСЖ в 1/8 финала Лиги ЧемпионовФорвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро сделал прогноз на исход противостояния мадридского "Реала" и французского ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Я думаю, что Мадрид пройдет дальше. Потому что у него есть преимущество в два мяча и потому что он всегда получает свой шанс забить гол, и если "Реал" забьет, все будет закончено. Мадрид имеет большой опыт выступлений в Лиге Чемпионов, поэтому спокойно пройдет дальше", - цитирует 29-летнего нападающего sport.es.

Напомним, Агуэро похвалил Гвардиолу. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Согласна с Агуэро, пройдет Реал ПСЖ спокойно!!!

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