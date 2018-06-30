Агуэро сделал заявление касательно будущего в сборной Аргентины

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Агуэро сделал заявление касательно будущего в сборной Аргентины

Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро не собирается завершать международную карьеру.

"Если тренер меня вызовет, я буду готов приехать. Конечно, молодые футболисты уже поджимают. Ясно, что мы разочарованы вылетом, но нужно двигаться дальше" - приводит слова Агуэро A Bola.

Напомним, что ранее о завершении международной карьеры объявили Билья и Маскерано. | http://soccernews.ru

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