Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро сломал ребро в ДТП.

"Таксист пропустил поворот и начал тормозить, после этого мы врезались в столб. Я сломал ребро, чувствую боль, очень расстроен. Сейчас нахожусь в Манчестере, доктора уже провели осмотр и подтвердили диагноз. Все в порядке, я полностью сосредоточен на восстановлении" - написал Агуэро в твиттере.

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