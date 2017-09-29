Агуэро сломал ребро

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Агуэро сломал ребро

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро сломал ребро в ДТП.

"Таксист пропустил поворот и начал тормозить, после этого мы врезались в столб. Я сломал ребро, чувствую боль, очень расстроен. Сейчас нахожусь в Манчестере, доктора уже провели осмотр и подтвердили диагноз. Все в порядке, я полностью сосредоточен на восстановлении" - написал Агуэро в твиттере.

Смотрите также фото с места аварии. | http://soccernews.ru

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