Агуэро сможет сыграть с "Ливерпулем"
Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро сможет сыграть в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", сообщает Sky Sports.
Напомним, что участие 29-летнего аргентинца в важном поединке было под вопросом, поскольку он получил повреждение в субботнем дерби с "Манчестер Юнайтед" в результате грубого подката Эшли Янга.
Однако уже в понедельник Агуэро тренировался в общей группе без каких-либо ограничений.
Матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась крупной победой "красных" со счётом 3:0.
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