Агуэро сможет сыграть с "Ливерпулем"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро сможет сыграть в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", сообщает Sky Sports.

Напомним, что участие 29-летнего аргентинца в важном поединке было под вопросом, поскольку он получил повреждение в субботнем дерби с "Манчестер Юнайтед" в результате грубого подката Эшли Янга.

Однако уже в понедельник Агуэро тренировался в общей группе без каких-либо ограничений.

Матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась крупной победой "красных" со счётом 3:0.

Не пропустите: Клопп оценил шансы Салаха сыграть с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru