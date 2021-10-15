Агуэро сравнил Роналду с Месси

Фото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Барселоны" Серхио Агуэро поделился мнением о португальском нападающем Криштиану Роналду и своем соотечественнике Лионеле Месси.

"Роналду – больше форвард, чем Лео. У него, как и у любого бомбардира, есть уверенность.

Криштиану забивает, забивает и забивает", – сказал Агуэро для El País.

Напомним, что прошедшим летом аргентинец перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону" на правах свободного агента.

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