Агуэро сравнил Роналду с Месси
Фото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен
Аргентинский форвард "Барселоны" Серхио Агуэро поделился мнением о португальском нападающем Криштиану Роналду и своем соотечественнике Лионеле Месси.
"Роналду – больше форвард, чем Лео. У него, как и у любого бомбардира, есть уверенность.
Криштиану забивает, забивает и забивает", – сказал Агуэро для El País.
Напомним, что прошедшим летом аргентинец перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону" на правах свободного агента.
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|20
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14