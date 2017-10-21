Агуэро сравнялся с лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Сити"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро поразил ворота "Бернли" в матче девятого тура АПЛ.

Таким образом, 29-летний аргентинец забил свой 177-й гол в составе "горожан" и сравнялся по этому показателю с Эриком Бруком, который является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Напомним, что Агуэро выступает за "Манчестер Сити" с 2011 года. | http://soccernews.ru