Агуэро стал лучшим бомбардиром АПЛ среди легионеров

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Агуэро стал лучшим бомбардиром АПЛ среди легионеров

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, забивший три гола в матче 22-го тура АПЛ "Астон Вилле" (6:1), стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Футболист забил в АПЛ 177 голов. Он стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров. По данному показателю аргентинец опередил нападающего "Арсенала" Тьерри Анри (175 голов).

По количеству забитых мячей в АПЛ 31-летний Агуэро теперь делит четвертое место с Фрэнком Лэмпардом.

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