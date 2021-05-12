Агуэро стал рекордсменом "Манчестер Сити"

Теги серхио агуэроманчестер сити

Агуэро стал рекордсменом "Манчестер Сити"Фото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен

После поражения "МЮ" от "Лестера" (1:2), "Манчестер Сити" выиграл очередной титул АПЛ.

Благодаря этому титулу нападающий "горожан" Кун Агуэро стал наиболее титулованным игроком в истории "Манчестер Сити". Для аргентинца этот титул стал 15-м в его английской карьере. Ранее рекордсменом был испанский хавбек Давид Сильва.

Напомним, что Агуэро выступает выступает за "Сити" с 2011-го года. Он выиграл пять титулов АПЛ, один Кубок Англии, шесть Кубков Английской Лиги и три Суперкубка Англии.

Также не пропустите: Защитник "Милана" побил впечатляющий рекорд Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Жирков выложил видео, в котором его жестко критикует Слуцкий

Жирков выложил видео, в котором его жестко критикует Слуцкий

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов