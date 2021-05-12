Агуэро стал рекордсменом "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен

После поражения "МЮ" от "Лестера" (1:2), "Манчестер Сити" выиграл очередной титул АПЛ.

Благодаря этому титулу нападающий "горожан" Кун Агуэро стал наиболее титулованным игроком в истории "Манчестер Сити". Для аргентинца этот титул стал 15-м в его английской карьере. Ранее рекордсменом был испанский хавбек Давид Сильва.

Напомним, что Агуэро выступает выступает за "Сити" с 2011-го года. Он выиграл пять титулов АПЛ, один Кубок Англии, шесть Кубков Английской Лиги и три Суперкубка Англии.

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