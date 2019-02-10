Агуэро стал шестым игроком в истории АПЛ, набравшим 200 баллов по системе "гол+пас" за один клуб

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Агуэро стал шестым игроком в истории АПЛ, набравшим 200 баллов по системе "гол+пас" за один клуб

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро забил два гола в игре против "Челси".

Как сообщает Opta, аргентинец вошел в историю АПЛ, как шестой футболист, набравший 200 очков по системе "гол+пас" за один клуб.

До него подобное покорилось Уэйну Руни, Райану Гиггзу (оба - "Манчестер Юнайтед"), Тьерри Анри ("Арсенал"), Фрэнку Лэмпарду ("Челси") и Стивену Джеррарду ("Ливерпуль").

В этом сезоне Агуэро провел 29 игр, в которых отметился 22 голами и 6 результативными передачами.

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