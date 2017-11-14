Агуэро стал третьим в списке лучших бомбардиров сборной Аргентины

Сборная Аргентины в товарищеском матче играет с Нигерией.

Один из мячей в этом поединке забил нападающий аргентинцев Серхио Агуэро. Этот мяч стал для него 36-м за национальную команду в 84 матчах.

29-летний Агуэро вышел на третье место среди лучших бомбардиров сборной. По этому показателю форвард уступает только Габриэлю Батистуте (54 гола) и Лионелю Месси (61 гол).

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