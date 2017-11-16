Агуэро сыграет против "Лестера"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро сможет сыграть в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с "Лестером".

Напомним, в перерыве товарищеского матча Аргентина – Нигерия (2:4) аргентинец упал в обморок и был доставлен в больницу.

По информации Daily Mail, Агуэро восстановился после инцидента и готов выйти на поле.

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