Агуэро сыграет против "Лестера"

Теги манчестер ситисерхио агуэро

Агуэро сыграет против "Лестера"Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро сможет сыграть в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с "Лестером".

Напомним, в перерыве товарищеского матча Аргентина – Нигерия (2:4) аргентинец упал в обморок и был доставлен в больницу. 

По информации Daily Mail, Агуэро восстановился после инцидента и готов выйти на поле.

Читайте: Летом Гвардиола планирует заменить Агуэро другим топовым нападающим  | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов