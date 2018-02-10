Агуэро установил рекорд АПЛ

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Агуэро установил рекорд АПЛ

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро отметился покером в матче с "Лестером" (5:1).

Как сообщает Opta, Агуэро в третий раз в своей карьере забил 4 и больше голов в одной игре АПЛ - больше, чем любой другой футболист в чемпионате.

В этом сезоне Агуэро провел 32 матча и забил 28 голов.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Сити" - "Лестер". | http://soccernews.ru

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