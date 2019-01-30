Агуэро установил рекорд АПЛ

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро отличился забитым голом в матче 24-го тура английской Премьер-лиги против "Ньюкасла".

Этот мяч стал для 30-летнего аргентинца 15-м в ворота "сорок" в рамках АПЛ. Как сообщает Squawka, это новый рекорд турнира.

Дело в том, что Агуэро - первый игрок, которому удалось столько раз огорчать одного и того же соперника в высшем английском дивизионе.

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