Агуэро установил рекорд АПЛ, побив достижение Ширера
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро стал рекордсменом английской Премьер-лиги по числу хет-триков.
Аргентинец сделал 12-й хет-трик в АПЛ, забив три гола в ворота "Астон Виллы" (6:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии.
По числу хет-триков Агуэро опередил экс-форварда "Ньюкасла" Алана Ширера (11).
В нынешнем сезоне 31-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|22
|47
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14