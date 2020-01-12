Агуэро установил рекорд АПЛ, побив достижение Ширера



Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро стал рекордсменом английской Премьер-лиги по числу хет-триков.

Аргентинец сделал 12-й хет-трик в АПЛ, забив три гола в ворота "Астон Виллы" (6:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

По числу хет-триков Агуэро опередил экс-форварда "Ньюкасла" Алана Ширера (11).

В нынешнем сезоне 31-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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