Агуэро увеличил количество тренировок, чтобы восстановиться к игре с "Реалом"

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Агуэро увеличил количество тренировок, чтобы восстановиться к игре с "Реалом"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро хочет помочь команде в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Реалом" (2:1).

По сведениям Daily Mail, 32-летний аргентинец начал тренироваться по три раза в день, чтобы успеть восстановиться к игре. Однако, скорее всего, Агуэро не будет готов к матчу на все 100%.

Напомним, что Агуэро перенес операцию на колене. На данный момент игрок занимается на велотренажере, но вскоре должен приступить к беговым тренировкам.

В этом сезоне на счету Агуэро 23 гола и 4 ассиста в 32 играх.

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