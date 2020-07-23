Агуэро увеличил количество тренировок, чтобы восстановиться к игре с "Реалом"
Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро хочет помочь команде в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Реалом" (2:1).
По сведениям Daily Mail, 32-летний аргентинец начал тренироваться по три раза в день, чтобы успеть восстановиться к игре. Однако, скорее всего, Агуэро не будет готов к матчу на все 100%.
Напомним, что Агуэро перенес операцию на колене. На данный момент игрок занимается на велотренажере, но вскоре должен приступить к беговым тренировкам.
В этом сезоне на счету Агуэро 23 гола и 4 ассиста в 32 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18