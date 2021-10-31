Агуэро увезли в больницу с матча из-за проблем с дыханием

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Агуэро увезли в больницу с матча из-за проблем с дыханиемФото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен

Стало известно из-за чего нападающего Серхио Агуэро заменили в первом тайме игры "Барселона" – "Алавес" 1:1.

Как сообщает El Chiringuito, замена футболиста – мера предосторожности после небольшой тахикардии.

По информации источника, Агуэро ощутил дискомфорт в груди и головокружение, ему стало трудно дышать, поэтому он решил лечь на газон.

Его увезли в больницу на машине скорой помощи, потому что этого необходимо по медицинскому протоколу.

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