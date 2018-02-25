Агуэро в четвертый раз в карьере забил 30 голов за сезон

Теги манчестер ситисерхио агуэро

Агуэро в четвертый раз в карьере забил 30 голов за сезон

В финале Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" играет против "Арсенала" (1:0, перерыв).

Единственный гол в первой половине на счету аргентинского нападающего манкунианцев Серхио Агуэро.

Этот гол стал для 29-летнего аргентинца 30-м в нынешнем сезоне во всех турнирах.

Форвард достиг этой отметки в четвертый раз в своей карьере.

Не пропустите: Агуэро забил гол в пятом матче против "Арсенала" подряд. | http://soccernews.ru

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