Агуэро в четвертый раз в карьере забил 30 голов за сезон

В финале Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" играет против "Арсенала" (1:0, перерыв).

Единственный гол в первой половине на счету аргентинского нападающего манкунианцев Серхио Агуэро.

Этот гол стал для 29-летнего аргентинца 30-м в нынешнем сезоне во всех турнирах.

Форвард достиг этой отметки в четвертый раз в своей карьере.

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