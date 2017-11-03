Агуэро: "В этом году мы играем очень хорошо"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро расхвалил форму своей команды в текущем сезоне.

"В этом году мы играем очень хорошо. В разные сезоны бывало по-разному, потому что команду тренировали другие специалисты, были разные игроки. Сейчас нами руководит другой тренер, новые игроки, и у нас сильная команда.

Что касается шансов на победу в Лиге чемпионов, это будет непросто. Но победа над «Наполи» стала отправным шагом, и я надеюсь, мы продолжим побеждать. У нас отличная команда, способная пройти длинный путь", - сказал форвард. | http://soccernews.ru