Агуэро в рекордный раз стал игроком месяца в АПЛ

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро установил очередной рекорд английской Премьер-лиги.

Звёздного аргентинца признали лучшим игроком АПЛ по итогам января. Для него это седьмая подобная награда.

Ранее ни одному футболисту в истории турнира не удавалось собрать такую коллекцию вышеупомянутых призов.

В январе Агуэро забил 6 голов и сделал 1 ассист в трёх матчах чемпионата.

Ранее по 6 раз лучшим игроком месяца признавались Стивен Джеррард и Харри Кейн.

Не пропустите: Объявлена дата начала следующего розыгрыша АПЛ. | http://soccernews.ru