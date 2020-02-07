Агуэро в рекордный раз стал игроком месяца в АПЛ

Теги манчестер ситисерхио агуэро

Агуэро в рекордный раз стал игроком месяца в АПЛ

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро установил очередной рекорд английской Премьер-лиги.

Звёздного аргентинца признали лучшим игроком АПЛ по итогам января. Для него это седьмая подобная награда.

Ранее ни одному футболисту в истории турнира не удавалось собрать такую коллекцию вышеупомянутых призов.

В январе Агуэро забил 6 голов и сделал 1 ассист в трёх матчах чемпионата.

Ранее по 6 раз лучшим игроком месяца признавались Стивен Джеррард и Харри Кейн.

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4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 25 36
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
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15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 26
16 Борнмут Борнмут 25 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
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